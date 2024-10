Oggi i protagonisti nazionali sono due e precisamente i presidenti neoeletti di Camera e Senato: hanno annunciato dai microfoni di “Ballarò” che si ridurranno lo stipendio del 30%. C’è da crederci , conoscendo il rigore morale di Piero Grasso e di Laura Boldrini. Azione nobile, dunque, significativa e speriamo “contagiosa”, ma non soltanto nel campo della politica. Per una giornata restiamo su questa bella notizia, enucleandola da uno scenario intriso di incertezze, preceduto però, riguardo agli accadimenti possibili nei prossimi giorni in sede di formazione di un nuovo governo, da una insospettabile concretezza. Dante Tangianu