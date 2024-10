Ieri pomeriggio, i militari della stazione di Luogosanto hanno denunciato un 73enne per aver minacciato di morte, puntandogli anche il proprio fucile da caccia, un coetaneo.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri alla base del diverbio ci sarebbero motivi inerenti ai confini dei rispettivi terreni agricoli.

L’intervento dei militari, richiesto dalla vittima, ha portato all’immediato sequestro in via cautelativa dell’ arma e il 73enne ora rischia un’imputazione per minaccia aggravata.