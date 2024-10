Questa mattina si è tenuta nell’Aula magna del Palazzo del Rettorato la cerimonia di premiazione dei migliori 16 laureati nell’Anno accademico 2017/18 dell’Università di Cagliari.

A premiare gli studenti è stata il Rettore Maria Del Zompo. “Non arrendetevi mai – queste le sue parole – Non siate mai mediocri e mantenete l’entusiasmo e la grinta che avete, perché la Sardegna e l’Italia hanno bisogno di questo. Grazie ai vostri docenti che, con la bellezza della ricerca scientifica che portano avanti, riescono a sostenere l’entusiasmo dei nostri giovani”. Ciascuno dei 16 laureati ha ricevuto un premio di 1.000 euro

L’occasione è stata utile anche per illustrare l’andamento dell’ateneo cagliaritano, in modo particolare dei laureati che sono in aumento: dai 3931 nel 2016, ai 4013 nel 2017 e ai 4053 nel 2018.

“L’Università degli Studi di Cagliari – ha aggiunto Del Zompo – è il primo ateneo sardo che si è sottoposto alla valutazione da parte dell’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ed è il primo accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con un giudizio ampiamente soddisfacente che lo porta ai primi posti in Italia”.

Per quanto riguarda la nuova offerta formativa (81 corsi di laurea attivati): “L’obiettivo – ha rimarcato – è valorizzare al massimo i nostri giovani ed evitare la dispersione delle intelligenze, risorsa primaria per lo sviluppo dell’isola, contribuendo a scongiurare l’emigrazione intellettuale”.

A detta del rettore, “La sfida, oggi, è saper integrare i saperi antichi della nostra tradizione con la più moderna tecnologia: per dirlo con la frase che accompagna il mio mandato, si tratta di coniugare con intelligenza cultura e innovazione, perché senza la prima non può esserci la seconda”.