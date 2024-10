Una chance offerta dall'Università agli studenti che non hanno superato i test di Medicina. Partirà a dicembre il primo percorso di preparazione ai test di ammissione e di orientamento per la scelta dei corsi della facoltà di Medicina e chirurgia e di quelli di Biologia e Farmacia, organizzato direttamente dall'ateneo.

L'iniziativa è rivolta ai 150 migliori studenti che non sono risultati vincitori al test di ammissione in Medicina-Odontoiatria e Professioni Sanitarie svolto nell'Università di Cagliari, purché sia la prima volta che si avviano alla carriera universitaria. Ogni anno più di tremila candidati partecipano ai test di ammissione a Medicina ma soltanto poco più del 10% risulta vincitore al test e si iscrive al corso di laurea desiderato.

L'Ateneo propone ad una parte dei candidati esclusi un corso che - senza l'immatricolazione canonica - li prepari nelle materie del primo anno, tipiche anche dei test. "L'obiettivo di questo percorso - spiega il rettore, Maria Del Zompo - è sostenere la motivazione dei ragazzi che vogliano iniziare un percorso di formazione universitaria, migliorando la preparazione degli studenti che affronteranno per la seconda volta il test nell'anno successivo, ma al tempo stesso migliorando la conoscenza dei compiti delle figure sanitarie formate dall'Università.

Lo scopo è anche evitare che i ragazzi si iscrivano in Medicina senza avere piena consapevolezza delle difficoltà e degli obiettivi professionali". Il percorso proposto sarà così articolato: un modulo obbligatorio delle materie di base con valutazione finale (Fisica e Matematica; Chimica e Propedeutica Biochimica; Biologia e Genetica), un modulo opzionale, con valutazione finale (Statistica; Inglese; Informatica), un modulo obbligatorio di preparazione al test (Simulazione del test; Logica; Tecniche e metodi per affrontare i test) e un modulo obbligatorio di orientamento per corsi dell'Area Medico/Sanitaria e per i corsi Biologia/Farmacia. E' previsto l'obbligo di frequenza per poter sostenere l'esame di ciascun modulo.

E' disponibile una piattaforma on line in cui sarà possibile esercitarsi sui test degli anni precedenti. La tassa di iscrizione, in fase di definizione, avrà un importo non superiore ai 500 euro per l'intera frequenza.