È iniziato questa mattina il trasferimento dell'unità operativa di Malattie della coagulazione al secondo piano del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa a Sassari.

Le squadre coordinate dall’Ufficio tecnico hanno iniziato a trasportare armadi, scrivanie e computer nella nuova sede. Contemporaneamente sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza dei macchinari del laboratorio che saranno trasportati al secondo piano di via Monte Grappa.

Il reparto sarà operativo da lunedì 2 marzo. A questo proposito la struttura rimarrà chiusa sino al 28 febbraio.

Ciò consentirà la consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione del nuovo day hospital oncologico dell'ospedale civile.