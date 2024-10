Nel corso della notte di ieri, gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto C.G.A. di 27 anni.

Intorno alle ore 22.30 circa, Personale della Sezione Volanti è stato inviato sulla strada 291 SS-Alghero e successivamente lungo la SS 131 in direzione Cagliari, per il furto di un’auto condotta da una persona probabilmente ubriaca, che stava guidando a forte velocità.

Dopo un lungo inseguimento l’autovettura è stata fatta accostare in una piazzola di sosta nei pressi del bivio di Thiesi. Il conducente sceso dal mezzo ha dichiarato di aver preso l’auto per tornare al paese di residenza dopo essere stato a Sassari per una festa.

Qualche istante dopo, sul posto è arrivato anche il proprietario del mezzo, il quale ha riferito che il proprio veicolo gli era stato rubato in località Bancali (SS). Il ragazzo ha ammesso di aver consumato sostanze alcoliche e si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’alcoltest. Per questo motivo è scaturita una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica. Nell’immediatezza il personale operante procedeva all’arresto del giovane, per il reato di furto aggravato.

Dopo le formalità relative all’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del procedimento di convalida dell’arresto previsto per la mattinata odierna.