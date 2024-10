In occasione delle imminenti festività pasquali, lunedì 19 marzo presso la Basilica di “N.S. di Bonaria” in Cagliari, l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia S.E.R. Mons. Santo Marciano’, unitamente ai cappellani militari presenti sul territorio, officerà la tradizionale celebrazione del Precetto Pasquale Interforze.

Prima della celebrazione della Santa Messa, prevista per le ore 11, avrà luogo, con inizio alle ore 10:30, la liturgia penitenziale con le confessioni individuali.

Alla solenne funzione religiosa, presenzieranno il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus, le più alte Autorità Civili e Militari dell’Isola, le rappresentanze delle quattro Forze Armate, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Guardia Forestale e dei Corpi Armati dello Stato di stanza a Cagliari e centri viciniori, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e i familiari dei militari caduti nei diversi teatri operativi.

In occasione della solenne funzione religiosa, che rappresenta, un importante momento di meditazione spirituale per tutti gli uomini e le donne in uniforme, la Banda Musicale della Brigata “SASSARI” e il coro polifonico interforze, accompagnerà i più importanti momenti del solenne rito liturgico.