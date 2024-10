Si terranno domani, 27 novembre, ad Ittiri, i funerali di Antonio Meloni, il 14enne morto schiacciato da un bus dell'Arst la mattina del 24 novembre.

Le esequie si terranno alle ore 15.30 nella chiesa di San Pietro. Il sindaco del comune del Coros, Antonio Sau, ha proclamato per l'occasione il lutto cittadino "per manifestare la solidarietà e la vicinanza alla famiglia di Antonio".

Nella mattinata di domani, nell'istituto di Patologia forense dell'Università di Sassari, sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Antonio.

Il giovane studente è stato vittima di una tragica fatalità e di un'imprudente usanza diffusa fra i giovani di moltissimi centri della Sardegna. Gli studenti pendolari, non di rado, al mattino, per per assicurarsi un posto sull'autobus che li conduce nei luoghi in cui hanno sede gli istituti superiori, si accalcano, si spingono e si sfidano correndo accanto ai mezzi in corsa. E' successo anche a Ittiri, la mattina in cui è morto Antonio Meloni. Alla guida del mezzo Andreuccio Uggias, 44 anni, autista esperto e dipendente dell'azienda Arst. Le sue analisi del sangue hanno dato esito negativo. Uggias ha affrontato la curva a imbuto che conduce al piazzale del capolinea, presso il cimitero di Ittiri, mentre un gruppo di ragazzini si lanciava all'inseguimento del mezzo. Antonio Meloni è rimasto incastrato sotto una ruota, e neanche le manovre per cercare di liberarlo sono servite.

Ai funerali di domani prenderanno parte anche i compagni di scuola del 14enne che frequentava il primo anno al Liceo Scientifico "Spano" di Sassari. I compagni hanno preparato un cartellone azzurro con il nome "ANTONIO" scritto con i colori dell'arcobaleno. Sotto hanno riportato la frase "Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta". E infine la dedica "Al nostro boss" e gli autografi di studenti e professori.