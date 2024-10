L’associazione Amici del libro di Borore, in collaborazione con la biblioteca comunale e l’amministrazione del comune di Borore, ha organizzato una serata di riflessione e dibattito con l’autore Lorenzo Braina per parlare del suo nuovo libro Dato al mondo.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sui contenuti educativi presenti nel libro, dove l’autore sviluppa una sua visione della cura educativa .

Un figlio pone domande agli adulti che devono educarlo, e sono le nostre risposte che raccontano che tipo di educatori siamo.

L’autore sarà impegnato per tutto luglio nella presentazione del suo libro in giro per la Sardegna. L’incontro a Borore sarà lunedì 9 luglio alle ore 19 nei locali della biblioteca comunale.