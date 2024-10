Sarà una “Pasqua in biblioteca” quella organizzata dalla cooperativa Artemisia di Torralba per lunedì 26 marzo dalle 16.45. Ancora una volta la biblioteca di Bonnanaro ospiterà questa importante animazione alla lettura, organizzata in collaborazione con l’Associazione Orsa Maggiore Onlus, destinata ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Gli interessati dovranno dare la propria adesione entro venerdì 23 marzo. I moduli sono disponibili nei locali della Biblioteca comunale in via della Regione.