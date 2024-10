Regione e Comune di Cagliari ci credono ancora. E sperano che le ragioni di Luna Rossa, che ha detto addio alla Coppa America per protestare contro il cambio delle regole in corsa, possano essere accolte dagli organizzatori.

Da parte di entrambi pieno sostegno al team. "Il rispetto delle regole - spiegano in una nota - è infatti un fondamento delle manifestazioni sportive e in questo senso le comunità regionale e cittadina hanno sostenuto con azioni ed investimenti la sfida del team italiano".Comunque vada, un'esperienza che ha già prodotto risultati.

"La positiva collaborazione con Luna Rossa ha già portato in sede locale ad una valorizzazione delle risorse naturali e organizzative presenti in Sardegna, indicando comunque una strada per continuare a scommettere su investimenti che puntino sull'eccellenza tecnologica e su comparti strategici e vitali per lo sviluppo sostenibile dell'Isola, quali sono la nautica e la vela in particolare- continuano Comune e Regione- Già in questi anni sono stati effettuati investimenti sulla cantieristica, la nautica, la vela e gli sport legati all'acqua, così come fondamentale è stata la collaborazione con il CRS4 per lo sviluppo del progetto della nuova barca di Luna Rossa. Positive collaborazioni nell'ambito del progetto sono nate anche con l'Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto e la Marina Militare".

E si guarda anche al futuro. "E' intenzione della Regione e del Comune portare avanti l'esperienza costruita in questi ultimi mesi, grazie all'insediamento del team velico a Cagliari, nella speranza che gli investimenti di Luna rossa possano proseguire in sede locale anche se in altre forme. Regione e Comune infine confermano la più ampia disponibilità a investire insieme e attrarre ulteriori investitori per lo sviluppo del comparto".