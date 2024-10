In concomitanza con l’appuntamento con la manifestazione ‘Sapori di Natale’ organizzata dalla Pro Loco di Uta da sabato 22 a domenica 23, con la collaborazione dell’Amminiztrazione Comunale e con tutta la comunità, Luna Melis, la sedicenne finalista di X Factor riabbraccera' il suo paese il 23 dicembre alle 16.30.

Appuntamento per tutti in piazza Monumento per un momento dedicato al giovane talento e da lei fortemente sentito, dato l'attaccamento alla nostra terra.