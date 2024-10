La comunità di Gadoni, dopo la morte di Adriano Agus, è sotto shock. Nel paese si respira un silenzio assordante che fa impressione. I funerali del giovane morto all’alba del 25 dicembre a causa di un terribile incidente stradale, sulla provinciale numero 8 che da Aritzo porta a Gadoni, si terranno questo pomeriggio alle ore 15.

Intanto, ieri mattina alle 9 la salma del ragazzo è partita da Oristano per raggiungere Gadoni, scortata da una pattuglia della Polizia. Durante il percorso il carro funebre ha fatto una sosta a Laconi, paese in cui il ragazzo aveva vissuto per dieci anni. Ad attenderlo nella piazza principale c’erano tantissime persone che hanno atteso e accompagnato il passaggio della salma con un caloroso applauso.

L’ultimo viaggio di Adriano ha ripreso quindi il suo percorso da Laconi verso Gadoni, dove ad attendere il giovane c’era tutto il paese. La chiesa parrocchiale era gremita di persone.

La veglia è proseguita per tutta la notte. Gli amici di Adriano si sono organizzati per non lasciarlo solo nemmeno per un secondo. Tante persone provenienti dai paesi vicini si sono recate a Gadoni per porgere l’ultimo saluto al ragazzo e per offrire un segnale di vicinanza e di affetto alla sua famiglia.

I volti sono bagnati da lacrime di tristezza. I cuori sono spezzati dal grande dolore per un giovane che è stato strappato alla vita da un tragico destino proprio nel giorno di Natale.