Nella giornata di ieri la comunità di Orgosolo ha dato l’ultimo saluto alla bimba di 3 anni morta annegata venerdì scorso nelle acque del lido di Orrì, a Tortolì.

"Non ti dimenticherò mai piccola anima. Prega per me per babbo per tuo fratello".

Sono le parole scritte nella lettera straziante della mamma alla sua bambina, letta dal parroco del paese, don Antonello Corrias, durante la cerimonia funebre nella chiesa di San Salvatore.

A gettarsi in mare era stata la giovane donna coi i due figli di 3 e 4 anni: lei si è salvata, insieme al primogenito, ed è ora indagata per omicidio volontario aggravato.