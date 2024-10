Non verrà indetto il lutto cittadino per i funerali del piccolo Daniele Ulver, il bimbo di 15 mesi, travolto e ucciso da uno scooter in Via Cadello.

“Nel rispetto della famiglia, con la quale sono in stretto contatto e per loro espressa volontà - ha dichiarato il primo cittadino nella sua pagina facebook - faccio un appello pubblico rivolto ai cittadini e alla stampa: non verranno date comunicazioni sul funerale e non verrà indetto il lutto cittadino”

“Nulla di formale sarà organizzato, nulla sarà celebrato sotto i riflettori di tv, giornali e radio - aggiunge - Siamo tutti già racchiusi nel lutto, e nessuno lo è più della famiglia, ma certamente non mancherà la nostra vicinanza a coloro che hanno amato Daniele”

“Vi chiedo come gesto d’amore più grande, di rispettare la riservatezza della quale necessitano e che hanno supplicato, rimanendo solidali nel silenzio e uniti a loro nell’immenso dolore” conclude il sindaco.

CIAO DANIELE!

Da tutti noi.

Da tutta la città.