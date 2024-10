"Ora Antonio è l'angelo custode dei suoi amici, e veglierà affinché non si possano ripetere drammi del genere". Così il parroco della chiesa di San Pietro in Vincoli di Ittiri, don Nicola Carta, durante i funerali di Antonio Meloni, il ragazzino di 14 anni morto venerdì mattina travolto dall'autobus che avrebbe dovuto portarlo a scuola. Tutto il paese si è fermato per l'ultimo saluto al ragazzo. La chiesa, il piazzale antistante e le vie adiacenti erano gremite. Il sindaco di Ittiri, Antonio Sau, altri rappresentanti politici locali, dalla parlamentare Giovanna Sanna al consigliere regionale Luigi Lotto, si sono stretti intorno alla famiglia e ai compagni di scuola schiacciati dal dolore.

"Francesco e Caterina, i genitori di Antonio, ma anche Ittiri e tutti gli amici di Antonio, hanno risposto così alla richiesta di dare tutto ciò che avevano- ha detto l'arcivescovo di Sassari, monsignor Saba, che ha presieduto la funzione funebre - per ripetervi le parole di Gesù ed esortarvi a guardare la luce anche ora". Il feretro di Antonio è arrivato in chiesa seguito dal corteo a piedi aperto dai compagni di scuola con fiori e palloncini bianchi. Incolmabile la disperazione del papà, Francesco Meloni e della mamma, Caterina Tilocca, costretti a piangere l'unico figlio "così vivace e allegro, che in un momento di spensieratezza ha vissuto la limitatezza della vita terrena", come ha detto l'arcivescovo.

Saranno resi noti nei prossimi giorni gli esiti dell'esame autoptico eseguito stamattina dal medico legale Francesco Serra. L'inchiesta del sostituto procuratore Mario Leo andrà avanti con una perizia tecnica sul mezzo. Atti dovuti, per espletare i quali è iscritto nel registro degli indagati l'autista che quella mattina era alla guida, Andreuccio Uggias, 44 anni, difeso dall'avvocato Nicola Satta.

L'incidente è accaduto davanti a moltissimi ragazzi. Monsignor Saba si è rivolto a loro. "Le vicende della vita non hanno eliminato la luce dal sorriso di Antonio, che vivrà in eterno, voi cercate la gioia e lavorate per fare del vostro progetto di vita un capolavoro, perché lui vi assisterà".