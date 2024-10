Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha proclamato il lutto cittadino per oggi pomeriggio, in occasione dei funerali di Alberto Melone, il ragazzo ucciso da un amico che gli ha sparato con la pistola del padre in quello che finora e' stato ricostruito come un tragico gioco.

"Ho invitato a manifestare in modo tangibile e compatto il dolore della citta', stringendoci intorno alla famiglia Melone per la tragica morte di Alberto di soli 18 anni", ha annunciato il primo cittadino, chiedendo "di osservare nei luoghi di lavoro una pausa di silenzio e di riflessione durante le esequie che si terranno dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in Cattedrale".

In quella fascia oraria Bruno ha invitato la cittadinanza a rispettare il silenzio.