A Capoterra i compaesani di Fausto Piano, il tecnico sequestrato e ucciso dopo sette mesi di prigionia in Libia, affollano da stamane la camera ardente fatta allestire dal sindaco Francesco Dessi' nell'aula consiliare del municipio.

La salma è arrivata stamane all'aeroporto di Cagliari su un volo di linea poco dopo le 9 con a bordo la vedova e i tre figli di Piano, la cui morte ha suscitato grande dolore nella sua cittadina e anche rabbia per l'esito del sequestro e per i tanti punti oscuri della morte dell'ostaggio, morto assieme al collega Salvatore Failla.

Alle 15 ai funerali, che saranno concelebrati nel palazzetto dello sport di Capoterra dall'arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio, parteciperanno il presidente della Regione Francesco Pigliaru, che assieme al sindaco ha accolto stamane l'arrivo del feretro all'aeroporto, e il vicepresidente del Consiglio regionale Eugenio Lai, in rappresentanza dell'Assemblea sarda.

Il presidente Gianfranco Ganau, che non potrà essere presente per "precedenti e inderogabili impegni di carattere istituzionale, ha espresso "vivo cordoglio e una non formale vicinanza", anche a nome dell'intero Consiglio regionale, ai familiari di Piano e all'intera comunità di Capoterra.