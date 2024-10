"Ho appena sciacquato, ed ora vado a mettere la Nutella". Così il parrucchiere Federico Fashion Style presenta la sua tinta con la crema al cioccolato di nocciola.

Poi passa a spalmare la crema sui capelli di una cliente a Oristano che pare soddisfatta del trattamento.

"Tutti fanno polemica perché dicono che è impossibile colorare i capelli con la Nutella - commenta il parrucchiere dei vip in tour in Sardegna da diversi giorni-. Invece non è vero. Ho fatto delle sfumature pazzesche tonalizzando con la Nutella", afferma assaggiando dal barattolo il prodotto della Ferrero.