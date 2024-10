La Sardegna piange Franco Columbu. L'ex culturista di Ollolai aveva 78 anni, fu Mister Olympia nel 1976 e nel 1981.

E' morto annegato in seguito a un malore in mare nella tarda mattinata di oggi a San Teodoro.

Columbu, che da anni risiedeva negli Usa, è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è deceduto nel primo pomeriggio.

Culturista, attore, powerlifter, sollevatore e strongman. Fu amico inseparabile e compagno di allenamento di Arnold Schwarzenegger. Era profondamente legato al suo paese d'origine e tornava in Barbagia ogni qual volta ne aveva la possibilità.

STORIA DI UN UOMO STRAORDINARIO. Franco Columbu nacque a Ollolai il 7 agosto 1941. Partì giovanissimo per la Germania, per fare il manovale. "L'arrivo in Germania fu devastante - racconterà più tardi -, ma lì compresi che potevo far fortuna nel body building". Nei primi anni '60 intraprese la carriera di pugile trasferendosi a Monaco dove nel 1965 incontrò come avversario in una competizione internazionale Arnold Schwarzenegger. I due in seguito divennero amici inseparabili e compagni di allenamento. Columbu fu persino testimone delle nozze del celebre collega austriaco con Maria Shriver nel 1986. Columbu ottenne il titolo di Mister Universo, Mister Mondo e Mister Olympia nel 1976 e nel 1981, unico italiano nella storia. Conquistò inoltre vari titoli di powerlifting, segnando anche dei primati mondiali, e si esibiva in pubblico sollevando veicoli mentre qualcuno sostituiva una ruota.

Il culturista ollolaese intraprese anche la carriera cinematografica in produzioni di secondo livello, con brevi apparizioni al fianco di Schwarzenegger in Pumping Iron (documentario sul culturismo), Conan il barbaro, Terminator e L'implacabile. Fu protagonista del film Un poliziotto sull'isola e apparve anche in alcune pubblicità. Nel 2011 è stato coprotagonista del film Dreamland - La terra dei sogni, diretto da Sandro Ravagnani.