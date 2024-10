Un terribile scontro tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta, nella notte fra il 2 e il 3 agosto, ha provocato la morte di Roberto Ravarotto, 41enne di Nuoro.

Ravarotto viaggiava a bordo della sua automobile assieme alla compagna Luisa Ladu lungo la Strada provinciale 25 quando, pochi chilometri dopo il bivio di Lula, si è scontrato con l'auto guidata da Salvatore Porcu, di Irgoli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bitti e gli operatori del 118 ma per Ravarotto, morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'incidente.