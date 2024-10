Il vice premier Luigi di Maio, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, parla per la prima volta della sua nuova relazione con la giornalista Virginia Saba. “Siamo felici e innamorati”.

La prima uscita ufficiale del ministro con la bella sarda è stata la settimana scorsa quando i due sono arrivati mano nella mano al Teatro dell'Opera di Roma facendo impazzire fotografi e giornalisti.

“Avevamo comprato i biglietti per l’Opera – ha spiegato alla D’Urso Di Maio -, ma non credevamo che ci fosse così tanto clamore. Io ti dico, sono molto emozionato perché ci siamo conosciuti due mesi fa, siamo tanti innamorati, spero che duri più a lungo possibile perché ci tengo tanto a questa storia, quindi se mi vedete felice anche in quei momenti è perché stiamo bene, sto bene con lei.