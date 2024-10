Poste Italiane ha comunicato che a partire da oggi (14 maggio) è operativa una nuova sede. Il nuovo ufficio è stato allestito all’interno di una struttura mobile, composta da 4 container, sempre in via Badu ‘e Rivu a Oliena, accanto alla sede principale. La scelta di allestire la sede provvisoria è dovuta alla rapina dello scorso gennaio che ha provocato ingenti danni. Il posizionamento della nuova struttura garantirà ai cittadini di Oliena maggiore fruibilità nella svolgimento delle operazioni, in totale sicurezza. All’interno gli utenti troveranno due sportelli, una sala per il pubblico una saletta dedicata ai servizi di consulenza oltre che di uno spazio dedicato alle operazioni di back office.

L’intera struttura è provvista di impianto di climatizzazione. Ç’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Poste Italiane, vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, invita tutti i cittadini a recarsi negli uffici postali per compiere solo ed esclusivamente operazioni essenziali e indifferibili e dove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.