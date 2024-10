Luciano Cavasino è nato ad Iglesias, ha 62 anni ed è un imprenditore che abita a Cagliari. Ad oggi sono 6 anni che lavora al progetto “Athenamare”, un rivoluzionario sistema che consente con facilità di piazzare un ombrellone in tutta facilità: “In questi anni dice - ho perfezionato ogni virgola affinché il mio prodotto potesse entrare nei mercati mondiali e competere con le migliori aziende. Ottenuti i brevetti internazionali in più di 26 paesi, con grande orgoglio – dice Luciano Cavasino - porto la mia invenzione a rappresentare la mia amata Sardegna e l’Italia alla 47^ fiera delle invenzioni di Ginevra, patrocinata dalle più alte autorità svizzere e dall’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la più importante nel suo genere al mondo, con 800 espositori provenienti da 40 paesi, volti a migliorare con le proprie invenzioni la vita di tutti i giorni.

Da dove arriva l’ispirazione? Si sa appena – dice Cavasino - si arriva in spiaggia compito dell’uomo montare l’ombrellone. Ginocchia sulla sabbia bollente, 40 gradi sulla testa e via a scavare per piazzare l’ombrellone.

È andata così finché non iniziai a notare che il vecchio sistema non era solo scomodo ma anche pericoloso. Dopo una mancata disgrazia,dovuta a un ombrellone che volò e sfiorò la testa di mia nipote, in me scattò la voglia di creare un ombrellone sicuro, pratico e di facile montaggio.

Ho iniziato con la sostituzione della punta con un’elica piatta, eliminando così il pericolo principale, poi una leva posizionata nella sommità del palo, ci permette di ruotare e di fissare comodamente l’elica al suolo, e riportata in posizione naturale blocca in sicurezza la parte superiore dell’ombrellone. Nulla è lasciato al caso, dalla scelta dei materiali come ad esempio il palo in alluminio e le plastiche italiane, alla possibilità di sostituire la tela in caso di usura. In sintesi, il sistema, unito ad altri elementi, fa si che questo ombrellone sia alla portata di anziani, donne , bambini (8 +), persone diversamente abili e il più sicuro, veloce e di facile montaggio al mondo. Voglio citare le parole di Henry Ford, un grande inventore del passato, che dicono: “C’è una vera innovazione quando una tecnologia è accessibile a tutti”.