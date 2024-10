Con la nomina dei membri del direttivo, avvenuta venerdì 1 dicembre, si è costituita per la prima volta, in maniera ufficiale, la Pro loco di Banari. Nei giorni scorsi, i promotori avevano avviato la campagna tesseramenti, culminata con l’iscrizione, allo stato attuale, di più di 90 cittadini.

Così come Siligo, Bonnanaro, Mara, Cheremule, Thiesi, Bessude e Torralba, sarà una donna a guidare l’Associazione. Infatti, è stata eletta come presidentessa Luciana Sassu. A coadiuvarla, Antonio Maria Sassu (vicepresidente), Davide Zoroddu (segretario) e Alessandra Concas (cassiera).

La valorizzazione della cipolla banarese tra i punti focali del programma. «Dobbiamo promuoverne la produzione – ha dichiarato la Sassu – e vogliamo farla conoscere ovunque». Tra gli obiettivi, anche quello di effettuare una ricerca sul costume locale e la creazione di laboratori per l’antica produzione del pane. «Non vogliamo perdere queste tradizioni – ha sottolineato la neoeletta-. Dobbiamo cercare di rivalorizzarle e farle conoscere ai giovani».

In conclusione, la presidentessa ha rimarcato come l’intento della Pro loco sia anche quello di «formare dei gruppi, a prescindere dalle cariche sociali, che saranno specializzati in ogni cosa. Inoltre, noi non ci vogliamo contrapporci alle Associazioni presenti nel paese, ma vogliamo collaborare ed essere il tramite affinché queste crescano di più». Sarà valorizzata anche la figura del locale poeta improvvisadore Barore Sassu.