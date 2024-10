Cambio al vertice della Comunità montana Gennargentu - Mandrolisai: il nuovo presidente è il sindaco di Austis Lucia Chessa.

«E’ per me un grande piacere ricoprire questo incarico - dice Lucia Chessa, che subentra al sindaco di Desulo Gigi Littarru -. Attorno al mio nome si è creata una maggioranza non unanime, ma condivisa da forze politiche opposte a dimostrazione del fatto che è importante avviare una programmazione concreta ed efficace per il territorio. Il nostro percorso sarà in linea con quello già avviato dal mio predecessore».

La Comunità Montana dovrà presto affrontare scadenze imminenti come quella che riguarda la gestione dei rifiuti negli undici paesi che fanno parte dell’Ente.

«Si tratta di capire – spiega Lucia Chessa – se si vuole proseguire con una gestione associata per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti e quali siano gli interventi migliorativi da attuare per potenziare il servizio. Un altro argomento di primaria importanza da affrontare riguarda l’obbligo di tutti i Comuni sotto i tremila abitanti di associare le funzioni. Inoltre, dobbiamo portare all’attenzione della nuova amministrazione regionale le istanze di un territorio che si sta impoverendo di servizi. Non dobbiamo cadere nella trappola dei piccoli numeri e dei calcoli, non dobbiamo permettere che si adotti il metro di misura utilizzato per le città. La Comunità Montana sarà impegnata ancora una volta nella tutela della nostra zona».