Lucia Catte proseguirà il suo mandato di Sindaco di Romana. Dopo le dimissioni depositate nei giorni scorsi, è arrivata ora la marcia indietro della prima cittadina.

«Ho comunicato, con una nota a mezzo Pec,– ha scritto la Catte sul suo profilo Facebook – la revoca delle mie dimissioni al Consiglio Comunale e al Segretario. Non ho niente da aggiungere per spiegare un gesto che già di per sé era un messaggio».

«Preciso soltanto – prosegue la prima cittadina – che sono giunta alla decisione di ritirare le dimissioni dopo aver riscontrato un consenso unanime in tal senso, non me l'aspettavo, così come non mi aspettavo il clamore che le mie dimissioni hanno suscitato. Un coro che ha riguardato tantissimi cittadini di Romana, i Consiglieri di Maggioranza, anche il Prefetto, il Presidente dell'Anci Sardegna, il Presidente del CAL, il Consigliere Regionale Pier Mario Manca e numerosi colleghi Sindaci».

Al termine un ringraziamento a tutti per la solidarietà e l’interessamento nei suoi confronti. «Ora però – ha concluso la Catte – bisogna dimostrare che è possibile portare a termine il mandato con serietà ed impegno».