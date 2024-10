“Sanremo è Sanremo!”. Sembra la classica frase da spot pubblicitario, ma è quella che la cantante sarda Lucia Budroni, originaria di Oschiri, ha pronunciato ai microfoni di Sardegna Live parlando della sua esperienza che ieri, giovedì 8 febbraio, l'ha vista partecipe a “Casa Sanremo”. Si tratta di un evento legato al Festival con l'obiettivo di creare uno spazio di aggregazione per produttori, autori, giornalisti, manager e artisti. Una sorta di vetrina che permette di promuovere dei singoli.

“Io ho promosso il mio singolo ‘La mia meraviglia’, che prende il nome dal mio nuovo disco uscito due mesi fa. - ha detto Lucia - Grazie a questo evento si ha la possibilità di farsi conoscere e si viene inseriti nei canali musicali di Sanremo”.

La voce di Lucia è un’esplosione di emozioni, nonostante non si tratti della prima volta che approda a Sanremo durante il Festival della canzone italiana. “Già nel 96 e nel 97 ho partecipato all’'Accademia di Sanremo', una selezione per “Sanremo Giovani”, arrivando quasi in finale. Stavolta è stato diverso, ho vissuto l’esperienza con più consapevolezza e maturità, ma l’emozione è sempre tanta, ci tieni a fare bella figura, a dare il massimo, si tratta pur sempre di Sanremo! - ha affermato Lucia con entusiasmo - Sanremo emoziona sempre, si respira la musica sempre anche per strada mentre si passeggia, una meraviglia”.

La cantante di Oschiri ha sbalordito i presenti e ricevuto i complimenti del direttore artistico: “Dopo l’esibizione si è avvicinato chiedendomi da dove avessi tirato fuori la voce, gli è piaciuta moltissimo, così come l’interpretazione e la canzone. Davvero una bella soddisfazione”, ha detto Lucia con gioia. “Ho avuto modo di incontrare artisti nazionali e interazionali, e ho inoltre partecipato alle masterclass di Fabio ed Ivan Lazzara, 2 vocal coach di fama internazionale, uno dei quali sta seguendo Lara Fabian nel suo tour mondiale”.

Ma cosa si aspetta Lucia Budroni da questa esperienza? “Mi aspetto un maggior occhio di riguardo per gli artisti sardi, spesso penalizzati per motivi logistici e per questo con più difficoltà nel farsi conoscere – ha risposto con decisione l’artista – Ci sono veramente tanti artisti validi in Sardegna, io ho cercato di portare la mia musica a Sanremo, anche se non era l’Ariston, ho portato un po’ della mia amata terra nella città della musica e spero riescano a farlo anche tanti altri cantanti sardi”, conclude Lucia Budroni.