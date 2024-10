Villacidro, il “paese d’ombre” tanto caro a Giuseppe Dessì, sabato 8 settembre indossa i panni di un’intera isola, nelle sue mille varianti, per colorare il cuore dell’abitato di oltre 200 costumi della tradizione sarda che rappresenteranno 30 paesi della Sardegna, nel corso della manifestazione organizzata dal Gruppo Folk “Città di Villacidro” in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Un quadro vivo di stoffe, colori, ricami e gioielli, farà da sfondo allo spettacolo di musica e tradizioni denominato Isola in Festa, condotto da Giuliano Marongiu e trasmesso in diretta da Sardegna Live.

L’evento si svolgerà in due tempi, ma senza interruzioni: l’inizio è previsto per le 21 con la Sfilata dei costumi tradizionali che attraverserà il centro storico di Villacidro, interessando l’ex Mulino Cadoni, Via Lavatoio, le piazze Santa Barbara e Zampillo, Viale Don Bosco, Via Scuole, Piazza Municipio e Piazza Frontera, Via Roma, Piazza XX Settembre, via Ponti de su Vicariu per terminare in Piazza Lavatoio dove avrà inizio lo spettacolo vero e proprio che vedrà alternarsi sul palcoscenico i Gruppi Folk “Città di Villacidro”, “Su Stentu” di Serramanna, “Tradizioni Popolari” di Lotzorai, “Arcidanese” di San Nicolò d’Arcidano, i suonatori Stefano Cara, Carlo Tuligi, Ireneo Massidda, Matteo Scano e la voce di Francesco Fais e terminerà con un grande ballu tundu che coinvolgerà tutti i protagonisti della serata.

Giuliano Marongiu, oltre a cantare i brani più celebri del suo repertorio insieme al Gruppo Incantos, introdurrà i 200 figuranti in abito tradizionale provenienti da Quartu Sant’Elena, Desulo, Villacidro, Gonnosnò, Lotzorai, Settimo San Pietro, Sassari, Ilbono, Narcao, Villaspeciosa, San Nicolò d’Arcidano, Mamoiada, Serbariu, Mogoro, Nuoro, Villasor, Musei, San Giovanni Suergiu, Gonnosfanadiga, Serramanna, Guspini, Perdaxius, Sardara, Lunamatrona, Paulilatino, Samassi, Marrubiu, Monastir, San Sperate, Teulada, Arbus, Fluminimaggiore, Perdaxius, Gesturi e tanti altri.

L’evento è patrocinato dal Comune di Villacidro.