Verità e giustizia per la scomparsa di Gianluca Congera: è ciò che chiedono fermamente i parenti del giovane di cui non si hanno più tracce dallo scorso 16 marzo. Questa mattina l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, ha depositato in Procura la propria nomina quale difensore di parte lesa per le sorelle dello scomparso Francesca, Paola e Tiziana, che già si erano rivolte a lui come presidente di Penelope Sardegna affinché venissero riaperte ed intensificate le ricerche. Si indaga ora per omicidio e il fascicolo è nelle mani pm Alessandro Pili. Sono tuttora in corso importanti operazioni di polizia giudiziaria riservate. Si attendono rilevanti sviluppi.

IL PRESUNTO DRAMMA. Prima una telefonata anonima di cui la mamma di Luca fa riferimento a “Chi l’ha Visto”?, dove una persona avrebbe raccontato che il giovane pescatore quartese sarebbe stato picchiato in maniera violenta, ucciso e il suo corpo abbandonato in un canneto. E ancora, alcuni vicini di casa della moglie ai quali lo scomparso avrebbe citofonato la sera stessa della sua sparizione.