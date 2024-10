«Se qualcuno avesse notizie, qualche informazione mi contatti. È sparito da venerdì pomeriggio intorno alle 16, senza portafoglio e senza cellulare. Aiutateci a ritrovarlo, qualsiasi informazione può essere utile, il pigiama è blu scuro, simile ad una canadese, ha un giubbotto sempre sul blu scuro».

E’ l’appello disperato di Francesca Congera, sorella di Luca, il 49enne di Quartu scomparso da due giorni, di cui la famiglia non ha più notizie. Su Facebook la richiesta di aiuto per chi avesse notizie è virale, come giusto che sia, affinchè chiunque possa contribuire al ritrovamento: «Per chi apre bocca senza pensare, voglio ricordare che tutti i familiari sono in movimento – si legge in uno dei profili dei familiari - Carabinieri, squadra alpina, siamo tutti a lavoro. Abbiamo contattato tutti gli ospedali. Stiamo cercando ovunque. Purtroppo la testa fa brutti scherzi, non tutti hanno la forza di superare la fine di un matrimonio. Abbiate rispetto, scrivete se avete notizie».

L’APPELLO. "Ieri pomeriggio 16 marzo 2018 verso le 17, mio zio Luca Congera, 49 anni, alto circa 1.67, è uscito di casa a Quartu Sant’Elena, zona di via San Benedetto, senza telefono nè documenti. Indossa un pantalone sportivo blu e il giubbotto sempre di colore scuro. Non sappiamo dove possa essere, siamo tutti molto preoccupati. Vi chiediamo la massima condivisione e di evitare gentilmente commenti inutili e superflui".