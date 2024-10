L'amministrazione comunale inizierà a breve i lavori per la messa in sicurezza e il completamento del cimitero di Lotzorai. L’architetto ha già consegnato in Comune il progetto preliminare che ha ottenuto il benestare della Giunta.

A darne notizia è il sindaco Antonello Rubiu: “è in corso la stesura del progetto definitivo-esecutivo.Con la comunicazione del finanziamento da parte della Regione sarda potremmo entro l'anno 2020 effettuare l'appalto dei lavori”.