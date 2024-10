I carabinieri del Nas di Cagliari stanno facendo ritirare in tutta la Sardegna le dosi di vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856, bloccato dall'Aifa. Ieri sera si sono presentati all'ospedale Binaghi di Cagliari, centro per lo smistamento delle dosi, per notificare il provvedimento.

Una volta raccolte, le dosi confluiranno all'ospedale Binaghi e saranno sequestrate come accaduto nelle altre aree del Paese.

In circolazione nell'Isola ci sono ancora circa mille dosi di AstraZeneca del lotto ABV2856, già tutte bloccate. Da quanto si apprende, ne sono state inoculate circa 3.700, senza che, al momento, ci siano state gravi reazioni avverse.