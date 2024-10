Cinque le persone denunciate perché ritenute responsabili di lottizzazione abusiva a scopo edilizio, quattro le case poste sotto sequestro preventivo, unitamente a un’area già destinata alla costruzione di altre 14 abitazioni, per un ammontare di 2 milioni di euro.

E’ il bilancio dell’operazione svolta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari che hanno individuato, all’interno della lottizzazione “Baia delle Mimose”, che ricade sulla fascia costiera di Badesi, l’edificazione di 158 immobili realizzati in forza di titoli abilitativi ottenuti illecitamente.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, condividendo pienamente la proposta avanzata dal Procuratore della Repubblica, dottor Domenico Fiordalisi, sulla base delle risultanze investigative dei militari, ha dunque disposto il sequestro preventivo degli immobili e dell’area.

In questa attività è stato coinvolto il 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia che, con i suoi velivoli, ha contribuito in maniera determinante a individuare i cantieri in corso d’opera.