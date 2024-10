Sardegna sfortunata, la dea bendata della Lotteria Italia non è arrivata ieri sera sull'Isola. Nessun premio milionario né una delle vincite di seconda (50mila euro) e terza categoria (25mila).

Il primo premio, cinque milioni di euro, è andato nel Veneto, mentre gli altri a Roma, Varese e Como.

Le vincite di "consolazione" di 50mila euro sono andati a 50 biglietti, mentre 25mila euro hanno baciato i proprietari di altri 150 tagliandi.

Ma fra tutti questi non vi sono località sarde. Su 8,7 milioni di biglietti venduti complessivamente in Italia, nell'Isola ne sono stati staccati solo 85mila, ma il 4,8% in più rispetto allo scorso anno.

Cagliari e Sassari sono state protagoniste nella collocazione dei biglietti: nel capoluogo quasi 33 mila (+16,9%), mentre a Sassari 17 mila (+12,9%).

Le altre sei province si collocano fra gli ultimi otto posti assoluti nella classifica nazionale: Nuoro è a 8.500 biglietti (comunque in crescita del 14,1%), Oristano scende di poco sotto gli ottomila (crollo percentuale del 33,1%), Olbia a 7.700 (-4,6% nelle vendite), mentre Carbonia Iglesias (cinquemila), Medio Campidano (3.620) e Ogliastra (2.520) chiudono tutte in crescita ma comunque nelle ultime tre posizioni nella classifica di vendite nazionale.