E' stato inaugurato questo pomeriggio nell'ospedale San Francesco di Nuoro, il nuovo acceleratore lineare per Radioterapia, una macchina all'avanguardia nella lotta alle neoplasie maligne, in grado di produrre fasci di elettroni e di fotoni che vengono fatti incidere con precisione sulla massa tumorale.

All'inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Francesco Pigliaru, l'assessore alla Sanità Luigi Arru ed il commissario straordinario della Asl Nuorese Mario Palermo.

"E' una macchina all'avanguardia in Sardegna - ha detto Pigliaru - che si inserisce nella logica della Asl unica e della riforma della nuova rete ospedaliera. E' importante sapere che tutti i sardi possono accedere a servizi di alta qualità quando si hanno bisogni importanti come quello di curare un tumore. Questo nuovo servizio è anche importante perché non ci siano liste d'attesa inaccettabili e fenomeni migratori per cui si va cercando la salute fuori dalla Sardegna con costi e ansie eccessive".

"Questa è una bella giornata per la Sardegna - ha aggiunto poi l'assessore Arru - ed è anche la dimostrazione che la Regione non vuole depotenziare l'ospedale di Nuoro, anzi, abbiamo appena portato un acceleratore lineare ancora più all'avanguardia rispetto quelli presenti agli altri ospedali dell'isola.

Una macchina che permette di integrare i servizi già esistenti su questo fronte in Sardegna, sia a Sassari che a Cagliari, nella logica della riforma della nuova rete ospedaliera".

Pigliaru e Arru hanno anche visitato la nuova Unità farmaci antiblastici (Ufa) del San Francesco inaugurata ieri. Si tratta di un laboratorio che dosa i vari medicinali per il trattamento delle neoplasie maligne.