Un malcostume, quello dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, che sembra non avere fine. Ma c’è chi, a questa inciviltà, vuole provare a porre rimedio. È il caso dei circa centocinquanta volontari che, domenica mattina, hanno pulito la spiaggia di Porto Frailis e Cala Moresca.

In tutto sono stati raccolti 61 sacchi di rifiuti per un peso di oltre 400 chili. Una giornata ecologica, “Clean Up Arbatax”, quella organizzata dall’associazione Vele Corsare e dall’Arbatax Park con il patrocinio del comune, che ha riscosso un grande successo.

Sono stati raccolti plastica, bottiglie di vetro, scarti edili, ferro e tantissime cicche di sigarette abbandonate nell’arenile. Impegnati anche diversi sub che si sono occupati di ripulire i fondali. Laddove non è stato possibile il lavoro dei volontari, saranno inviati operai comunali per il ritiro degli ingombranti abbandonato selvaggiamente.

All’evento hanno preso parte anche l’Assessore all’Ambiente del Comune di Tortolì, Walter Cattari, e la consigliera con delega al Turismo Michela Iesu.

“Un grandissimo grazie agli organizzatori per la preziosa iniziativa e a tutti i volontari e le associazioni che hanno preso parte – hanno dichiarato gli amministratori -. Purtroppo esiste ancora il malcostume di alcuni incivili che abbandonano i rifiuti nel nostro territorio. Ma iniziative partecipate come questa confermano ancora una volta l’attenzione e la sensibilità della maggior parte dei cittadini alla cura dell’ambiente. È su questa linea che dobbiamo agire per la salvaguardia del nostro splendido territorio”.