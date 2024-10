La Regione Sardegna, in collaborazione con il corso di laurea triennale in “Sicurezza e Cooperazione Internazionale” dell’Università degli Studi di Sassari ha deciso di promuovere per martedì 6 novembre una giornata di sensibilizzazione e dialogo sul tema della lotta alla tratta degli esseri umani. che si terrà nell’Aula Mossa in viale Mancini.

Obiettivo dell’incontro è quello di inquadrare il fenomeno, anche alla luce dei recenti flussi migratori che ne hanno aggravato l’entità, e coinvolgere in un dibattito gli studenti, affinché siano maggiormente consapevoli del problema, delle sue cause e dei suoi drammatici effetti, e di ciò che viene realizzato a livello regionale per difendere vittime e potenziali tali.

All’evento, inserito all’interno delle azioni che la Regione realizza in attuazione del Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati, prenderanno parte anche la Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli e l’associazione di volontariato ACOS.

I lavori si apriranno alle 10.00 con gli interventi di Luciano Gutierrez (Delegato rettorale per l’Internazionalizzazione, Erasmus e mobilità studentesche) e Quirico Migheli (Presidente del corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale).

Seguiranno le relazioni di Marco Sechi (Coordinatore dell’Ufficio di Coordinamento Regionale per l’Accoglienza Migranti, Regione Autonoma della Sardegna) Giustina Casu (Presidente Associazione ACOS), Corinne Vigo (Responsabile progetto Elen Joy), Cornelia I. Toelgyes (Freelance e vicedirettore per Africa ExPress) Maria Francesca Lorusso (Consulente legale) e Giuseppina Zara (Medico ginecologa).

Gli interventi saranno moderati da Gabriella Ferranti (Docente di Diritto internazionale e dell’Unione Europea, Dipartimento di Giurisprudenza). In programma anche la proiezione del documentario “Not My Life”.