Una cinquantina di maiali abbattuti e una decina di pastori che ha cercato di opporsi all'operazione nelle campagne di Montes, a Orgosolo.

E' questo il risultato dell'azione della task force dell'Unità di Progetto della Regione - istituita per l'eliminazione dei maiali non inseriti in allevamenti certificati per la normativa per la peste suina - arrivata stamattina a Montes, dove è stata organizzata l'operazione di abbattimento dei maiali allo stato brado, nel rispetto delle leggi sulla peste suina.

Presenti circa 40 uomini del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, personale dell'Ente Foreste per la cattura e l'interramento dei capi abbattuti, i veterinari della Asl di Nuoro con personale di supporto sanitario e le forze dell'ordine.

Diverse sono state le rimostranze da parte degli allevatori che hanno cercato di opporsi, non riuscendoci. I pastori sono stati allontanati dal luogo delle operazioni. Una piaga quella del pascolo allo stato brado che si cerca di combattere da quasi 40 anni nei paesi del Supramonte e dell'Ogliastra, ma che finora non ha mai prodotto risultati definitivi.