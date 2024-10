Lo scorso 18 luglio, in tutto il territorio nazionale, si è svolto un “Action Day” dedicato alla lotta alla contraffazione a all’abusivismo commerciale e che ha visto in azione la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, Polizie Municipali e Capitanerie di Porto, per un totale di 11mila 200 operatori.

Le attività di controllo hanno riguardato litorali, centri storici, arterie nazionali e locali, laboratori abusivi, mercati ed aree commerciali.

Come è stato rimarcato, “I fenomeni della contraffazione, della pirateria multimediale e dell’abusivismo commerciale sono forme di criminalità economica che attirano sempre di più gli interessi della criminalità organizzata, sottraggono risorse al mercato legale ed hanno ripercussioni sulla sicurezza e, in alcuni casi, anche sulla salute dei cittadini”.

l’Action Day si è tenuto nell’ambito delle direttive del Ministro dell’Interno e del Piano Strategico Nazionale 2018-2020 del Consiglio Nazionale Anticorruzione ed è stato promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha curato l’attività di analisi e monitoraggio interforze, anche mediante l’uso di programmi informatici che alimentano le banche dati dedicate alla geolocalizzazione dei fenomeni criminali di maggiore diffusione.

Nella Provincia di Sassari, durante le attività operative, sono state controllate 109 persone, di cui 10 stranieri e sono state emanate 7 sanzioni amministrative nei confronti di altrettante persone.

Complessivamente sono stati effettuati 6 sequestri amministrativi che hanno consentito di sottrarre dal mercato illecito un notevole quantitativo di prodotti appartenenti ad una vasta gamma di categorie merceologiche, da quelle più tradizionali tipo abbigliamento, calzature ed accessori per la moda, a quelle più moderne, come elettronica ed informatica.