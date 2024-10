La sterilizzazione delle cagnette viene considerata uno dei pilastri fondamentali alla lotta contro il randagismo. A questo proposito, l’Amministrazione comunale guidata da Nicola Sanna ha deciso di stanziare dei fondi ai privati che intendano sottoporre il proprio animale all’operazione. la novità è data dal fatto che i proprietari potranno scegliere il veterinario di fiducia. Sarà cura dell’Ente erogare l’aiuto economico direttamente al professionista.

Il bando, redatto dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari in collaborazione con l'ordine dei medici Veterinari, scadrà il 15 dicembre. successivamente sarà stilata una graduatoria in base all’Isee. La somma varierà da un minimo di 37,50 euro a un massimo di 150. Richiesta la residenza a Sassari, il possesso di un cane femmina regolarmente microchippato e iscritto nella Bdr (Banca dati anagrafe canina regionale) e avere un reddito non superiore a 20mila euro.

Gli interessati dovranno presentare il modulo, scaricabile dal sito www.comune.sassari.it, compilato e sottoscritto, all’ufficio protocollo (Settore Ambiente e Verde pubblico). Andrà allegata la copia del modello Isee del 2016, del documento di riconoscimento del proprietario e il tesserino sanitario e anagrafico del cane e la nomina del veterinario che eseguirà l'intervento, controfirmata dal professionista.

L'ordine della graduatoria sarà determinato in base al reddito, partendo dal più basso. Il contributo per la sterilizzazione sarà erogato nei limiti del tetto massimo del finanziamento stanziato. A parità di reddito, lo stesso sarà accordato al nucleo familiare più numeroso. In caso di ulteriore parità si procederà a estrazione. Inoltre, l’aiuto , previsto per una sola cagnetta per ogni famiglia, sarà erogato direttamente al medico veterinario che ha eseguito l'intervento, dietro presentazione di certificazione di quest'ultimo dell'avvenuto intervento.