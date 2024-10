Sequestrati oltre seimila articoli tra bracciali, borse, tappeti, calamite, giocattoli, lampade, aste per selfie, radio, cover per cellulari, teli mare e occhiali da sole.

In totale sono ventisei i sequestri effettuati tra luglio e agosto dagli agenti di Polizia Locale di Alghero, per altrettanti interventi eseguiti prevalentemente nelle ore serali e notturne sul Lungomare Dante, il Porto turistico, Lungomare Barcellona e le zone più frequentate del centro storico.

Continuano a trovarsi in vendita oggetti per adulti e giocattoli per bambini privi dell'obbligatoria certificazione di garanzia, pertanto dai competenti uffici dello Sviluppo Economico e dal Comando di Polizia locale di Alghero giunge l'invito a turisti e cittadini a non acquistare materiale potenzialmente pericoloso.

Importantissime per la lotta al commercio abusivo le segnalazioni dei commercianti e dai cittadini che consentono d'intervenire in modo capillare in tutte le zone della città. Per farlo basta una telefonata al +39 079 9978111.