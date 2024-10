Le Fiamme Gialle di Siniscola, congiuntamente alla Polizia Municipale di Siniscola e San Teodoro, coadiuvati da personale della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto locali, hanno effettuato numerosi controlli per la repressione del commercio abusivo lungo i litorali costieri in prossimità delle spiagge di Santa Lucia, La Caletta, La Cinta e Cala Brandinchi.

L’esito dei controlli, fondati sulla verifica del possesso delle autorizzazioni e licenze per la vendita ambulante, ha permesso di constatare l'irregolarità delle attività commerciali svolte da sette venditori abusivi. Questi sono stati sanzionati per violazione della legge regionale sul commercio e per commercio abusivo su demanio marittimo nonché il conseguente sequestro amministrativo di circa 1.600 articoli, consistenti per lo più in abbigliamento mare, accessori moda e giocattoli.