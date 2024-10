“Il cambiamento dipende anche da noi, aiutiamo i nostri commercianti ed evitiamo insieme l'acquisto di merci contraffatte e illegali”.

Sono queste le parole pronunciate dalla Sindaca di Pula, Carla Medau, per presentare la campagne “Spiagge Sicure”. L’iniziativa, che vede coinvolti altri 100 comuni italiani, è promossa dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Prefettura di Cagliari e ha come obiettivo quello di contrastare il commercio abusivo dei venditori ambulanti privi di autorizzazione e la vendita di merci contraffatte nelle località balneari.

“I quattro vigili, assunti con il progetto “Spiagge sicure”, lavoreranno per contrastare la contraffazione commerciale e l’abusivismo”, ha concluso la prima cittadina.