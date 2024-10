Prosegue l'attività della Polizia Locale e della Guardia di Finanza sul fronte del contrasto al commercio ambulante abusivo nel centro storico della città.

In quest'ultima settimana di controlli effettuati dal personale della municipale e dagli uomini delle fiamme gialle, svolti dalle prime ore del mattino sino alla tarda sera, sono stati sanzionati 5 venditori ambulanti abusivi che esercitavano la vendita nelle vie del centro storico dove non è consentita l'attività in questione.

Ai trasgressori è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ed il sequestro della merce e delle attrezzature utilizzate per esercitare la vendita. Migliaia gli oggetti posti sotto sequestro dagli agenti impegnati nei controlli.

Le attività di controllo proseguiranno costantemente con appositi servizi predisposti secondo una precisa programmazione predisposta dai Comandi della GdF e della Polizia Municipale per consentire che il centro storico cagliaritano assuma piena decorosità anche ai fini di un sempre miglior apprezzamento da parte delle migliaia di turisti che visitano la città.