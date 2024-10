L’ospedale Sirai di Carbonia si conferma un centro di eccellenza per l’attenzione riservata alla salute della donna.

Il presidio, infatti, è stato premiato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) con due Bollini Rosa, validi dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: uno in più rispetto alla scorsa edizione. La premiazione degli ospedali vincitori ha avuto luogo questa mattina a Roma, a Palazzo Chigi: il premio è stato ritirato dal Direttore Medico dell’ospedale Sirai, dr. Sergio Pili, e dal Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, dr.ssa Viviana Lantini.

«È un riconoscimento che ci fa estremamente piacere, in quanto dimostra che il nostro impegno non si è fermato in seguito al conseguimento del primo Bollino Rosa, ottenuto due anni fa, ma è anzi cresciuto - ha commentato il Direttore generale Maurizio Calamida -. Il mio ringraziamento va a tutto il personale medico e infermieristico, che grazie alla professionalità dimostrata è stato in grado di mantenere così alto il livello qualitativo dei trattamenti sanitari dedicati alle donne».

Per Sergio Pili, Direttore medico dell’ospedale Sirai, «i due Bollini Rosa ricevuti oggi sono il risultato di un lavoro portato avanti con passione nel corso degli anni. Un premio che ci spinge ad andare avanti in questa direzione e a migliorare ulteriormente la qualità dei reparti che si occupano di patologie tipicamente femminili».

Il Sirai è ospedale Bollino Rosa dal 15 dicembre 2011, quando una delegazione del presidio ricevette a Roma, presso la Camera dei Deputati, il prestigioso riconoscimento per le politiche attuate in favore del sesso femminile. Il Programma “Bollini Rosa”, ideato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da), dal 2007 segnala gli ospedali che si sono distinti per il loro livello di “women friendship”, cioè il grado di attenzione posta non solo nei confronti dei campi della medicina dedicati alle patologie femminili, ma anche verso le esigenze specifiche delle donne ricoverate. Dal 1 gennaio 2014 tutte le informazioni relative alle attività e ai servizi premiati saranno inserite nella Guida Nazionale Bollini Rosa e sul sito www.bollinirosa.it