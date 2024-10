L'ospedale pediatrico Microcitemico di Cagliari da oggi porta il nome del suo fondatore, Antonio Cao, il genetista di fama mondiale che ha scoperto le prime terapie per la Talassemia.

Lo annuncia l'azienda ospedaliera Brotzu che ingloba anche il Microcitemico. L'intitolazione dell'ospedale a Cao, già annunciata dall'assessore regionale della Sanità, Luigi Arru, arriva dopo le sollecitazioni provenienti dalla comunità civile - e in particolare dalle associazioni dei malati e dei familiari - dalla società scientifica ed accademica. Per questo riconoscimento alla memoria di Antonio Cao, che è stato insignito anche dalla più alta onorificenza della Regione, il Sardus Pater, è stata necessaria una deroga alla normativa secondo la quale "nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni".

L'intitolazione è stata formalizzata con una delibera del commissario straordinario del Brotzu, mentre la celebrazione di questo evento si terrà durante il convegno Thalassemia 2.0 organizzato da ThalassaAzione e United, che sarà ospitato il 26 settembre al Microcitemico, alla presenza dell'assessore della Sanità Arru.