Con un comunicato la direzione di ATS ASSL Cagliari fa sapere che da oggi, per un periodo limitato, l’attività dell’ospedale Marino, per quanto attiene gli interventi chirurgici e ortopedici urgenti, è temporaneamente sospesa per attività di manutenzione straordinaria delle sale operatorie.

La Direzione di ATS, di concerto con la Direzione ASSL Cagliari e la Direzione sanitaria di presidio, ha già allertato e attivato la rete ospedaliera della città metropolitana per le urgenze chirurgiche e ortopediche, con il coinvolgimento delle ASSL di Carbonia e di Sanluri per quanto attiene la presa in carico di pazienti con patologie ortopediche e traumatiche.