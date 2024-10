“Gli obbiettivi dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari sono quelli che puntano alla valorizzazione dell’Ospedale Marino partendo dalla storia della struttura stessa, e dell’importante centro che è stato per l’Ortopedia, per la Traumatologia, e per la riabilitazione funzionale”.

Sono le parole del direttore dell’Aou, il dottor Antonio Spano, che, in un periodo in cui si vocifera sull’imminente chiusura dell’ospedale Marino, tiene ad affermare che invece la struttura resterà aperta e funzionale e che sono in atto opere di valorizzazione e di potenziamento.

“Il Marino diventerà, come previsto dalla Legge regionale numero 24 dell'11 settembre 2020, un punto di riferimento per la Chirurgia robotica, investiremo molto in questo. Quello che succederà a breve è una sorta di preparazione a tutte queste attività, nessun reparto chiuderà, l’Ortopedia e la Riabilitazione continueranno a funzionare regolarmente, il loro potenziamento avverrà nel corso del tempo”.

Per quanto riguarda il Covid, dottor Spano dice: “Nell’ospedale Marino sono presenti 45 posti letto ulteriormente implementabili che faranno sinergia con i posti letto del reparto Malattie Infettive di Sassari diretto dal professor Sergio Babudieri”.

E sull’imminente chiusura dell’ospedale confermata invece da alcuni esponenti dell'opposizione in consiglio comunale, Spano dice: “Su certe voci non saprei cosa pensare né cosa rispondere, i piani dell’Aou sono ben diversi e vanno in una direzione molto chiara. Non ci sarà nessuna chiusura”.