L'ospedale Marino di Cagliari verso la chiusura. Il percorso è tracciato nella Finanziaria 2016 all'articolo 4 comma 9, che da quest'anno si chiamerà legge di stabilità.

Nella norma varata dalla Giunta Pigliaru, si prevede infatti che le risorse per gli investimenti in sanità vengano destinate "prioritariamente" all'avvio dei lavori per il potenziamento del presidio ospedaliero San Michele (azienda ospedaliera Brotzu) "in vista della chiusura del presidio ospedaliero Marino".